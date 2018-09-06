В Краснодарском крае моряка из Сирии оштрафовали за поддельный паспорт

СОЧИ, 6 сен — РИА Новости. Гражданин Сирийской Арабской Республики, прибывший в морской пункт пропуска "Кавказ" на мальтийским судне и пытавшийся пройти через границу по поддельному паспорту, оштрафован, сообщает пресс-служба пограничного управления (ПУ) ФСБ России по Краснодарскому краю.

"Гражданин Сирийской Арабской Республики прибыл в морской пункт пропуска "Кавказ" на судне под мальтийским флагом в составе члена судокоманды. При прохождении паспортного контроля 43-летний иностранец предъявил паспорт моряка. Документ вызвал подозрение у сотрудников погрануправления. В ходе проверки было установлено, что документ имеет признаки частичной подделки, а именно, полностью заменена страница с установочными данными лица", — говорится в сообщении ведомства.

Как пояснил моряк, срок действия его прежнего паспорта истекает через пару месяцев, чтобы избежать в дальнейшем из-за этого проблем, мужчина попросил родственника получить новый документ и передать его. Но, оказалось, что на родине документ подделали, что и выявили сотрудники краевого погрануправления, сообщает пресс-служба.

"За нарушение режима государственной границы, иностранец был привлечен к административной ответственности в виде крупного штрафа. Через границу РФ мужчина был не пропущен", — уточняется в сообщении.