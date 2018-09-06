В Красноярске проверят детский сад, где якобы грубо обращались с детьми

КРАСНОЯРСК, 6 сен — РИА Новости. Следователи разбираются в инциденте, произошедшем в одном из частных детских садов Красноярска, где по заявлению матери воспитатель грубо обращалась с ее ребенком — таскала за волосы и толкала, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.

По ее словам, поводом послужил материал, размещенный на местном телеканале ТВК . По данным журналистов, об инциденте им рассказала мама пострадавшей девочки. По словам женщины, она сняла на телефон видео с камеры видеонаблюдения, где видно как ребенка сначала толкают, а потом, взяв за волосы, подталкивают к кабинке.

"По материалам, опубликованным в СМИ, начата доследственная проверка", — сказала Дегидь.

По данным краевого главка МВД, полиция также заинтересовалась данным инцидентом и провела свою проверку.

"К нам 30 августа поступило заявление от матери ребенка. Мы провели проверку и 3 сентября ее материалы направили следователям ", — сказала заместитель начальника пресс-службы Ирина Барышникова.

Она добавила, что данное деяние при доказанности вины попадает под статью 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).