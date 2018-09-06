В Петербурге арестовали еще одного подозреваемого в убийстве мужчины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга санкционировал арест 20-летнего Виктора Анисимова, подозреваемого в избиении до смерти мужчины, тело которого обнаружили на школьной площадке в центре города, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Ранее в среду пресс-служба городского управления СК сообщала о задержании 17-летнего учащегося колледжа и 20-летнего разнорабочего. По версии следствия, в ночь на 1 сентября во дворе дома 74 по набережной канала Грибоедова подозреваемые, будучи пьяными, поссорились с не знакомым им 32-летним мужчиной, а затем руками и ногами забили его до смерти.

Октябрьский районный суд Петербурга в среду арестовал подростка до 1 ноября. По данным ОПС, подросток сказал, что сожалеет о своем поступке.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктора Анисимова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ, сроком на один месяц 29 суток, по 1 ноября 2018 года", — говорится в сообщении.

По данным ОПС, ранее Анисимов не судим, привлекался к ответственности за кражу велосипедов, но дело было прекращено за примирением сторон. Адвокаты просили суд избрать ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

"В процессе, после оглашения ходатайства следователем, Анисимов сказал суду: "Все неправда. Я не такой человек, как сказал следователь", — сообщает ОПС.

Ранее стало известно о нападении группы из примерно 20 подростков на двух мужчин, отдыхавших в Таврическом саду. Одному из них, школьному учителю, нападавшие сломали челюсть. По сообщению очевидцев, до этого хулиганы напали на мужчину с женой на Таврической улице и сломали ему нос. По словам очевидцев, от действий злоумышленников пострадала даже пенсионерка, на которую напали на остановке. По делу были задержаны трое подростков.

В минувший четверг вечером Смольнинский районный суд на два месяца арестовал троих несовершеннолетних участников этих нападений. Одному из них предъявлено обвинение в грабеже, совершенном группой лиц с применением неопасного для жизни или здоровья насилия, двоим другим — в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений. Ещё одного ранее неоднократно привлекавшегося к административной ответственности 15-летнего подроста арестовали в субботу за похищение ящика пива из магазина в районе Таврического сада.