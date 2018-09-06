В Воронежской области осудили уборщицу интерната за гибель пациентов

ВОРОНЕЖ, 6 сен — РИА Новости. Суд приговорил к 3 годам и 4 месяцам колонии уборщицу интерната в Воронежской области, виновную в гибели трех престарелых пациенток, которых она забрала к себе жить, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

По данным следствия, в 2016 году 42-летняя уборщица Песковского психоневрологического интерната решила забрать оттуда, а также из Рождественского психоневрологического интерната трех престарелых женщин с психическими заболеваниями и поселить их во времянке площадью около 9 квадратных метров на территории своего домовладения. Как отмечает СК, уборщица сделала это, чтобы забирать себе их пенсии в качестве оплаты за уход за ними.

"Не желая должным образом осуществлять контроль за подопечными, хозяйка стала ежедневно закрывать входную дверь времянки на металлический засов, ограничив их свободу и лишив возможности выйти из комнаты… Второго февраля 2018 года во времянке произошло возгорание. В результате произошедшего пожара три женщины в возрасте 80, 64 и 58 лет погибли", — говорится в сообщении.

В отношении уборщицы было возбуждено дело по статье "незаконное лишение свободы, повлекшее по неосторожности смерть трех потерпевших". Санкция данной статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

"Приговором суда виновной назначено наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, исполнение наказания отсрочено до достижения младшим ребенком осужденной 14-летнего возраста", — сообщает следствие.