В Воронежской области осудили уборщицу интерната за гибель пациентов

ВОРОНЕЖ, 6 сен — РИА Новости. Суд приговорил к 3 годам и 4 месяцам колонии уборщицу интерната в Воронежской области, виновную в гибели трех престарелых пациенток, которых она забрала к себе жить, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
"Не желая должным образом осуществлять контроль за подопечными, хозяйка стала ежедневно закрывать входную дверь времянки на металлический засов, ограничив их свободу и лишив возможности выйти из комнаты… Второго февраля 2018 года во времянке произошло возгорание. В результате произошедшего пожара три женщины в возрасте 80, 64 и 58 лет погибли", — говорится в сообщении.
"Приговором суда виновной назначено наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, исполнение наказания отсрочено до достижения младшим ребенком осужденной 14-летнего возраста", — сообщает следствие.