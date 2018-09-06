В Волгоградской области на дне выгребной ямы нашли тело ребенка

ВОЛГОГРАД, 6 сен — РИА Новости. Тело ребенка, который пропал во вторник в Волгоградской области, нашли на дне выгребной ямы, сообщает в четверг управление СК по региону.

По данным ведомства, 5 сентября в полицию обратилась жительница Быковского района Волгоградской области о пропаже своего шестилетнего внука, который ушел гулять накануне вечером и не вернулся. Тело ребенка нашли после откачки содержимого отстойника местного кафе. Выгребная яма была накрыта обычным листом ДСП.

"Тело ребенка направлено на судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение",- сообщает в релизе управление СК по Волгоградской области.