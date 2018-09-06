В челябинском Катав-Ивановске сняли введенный после землетрясения режим ЧС

ЧЕЛЯБИНСК, 6 сен — РИА Новости. Режим ЧС снят в Катав-Ивановске Челябинской области, введенный в среду утром после зафиксированной ночью сейсмоактивности, сообщила в четверг пресс-служба губернатора региона.

По данным регионального ГУМЧС, в Катав-Ивановском муниципальном районе в среду в 03.58 (01.58 мск) зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Разрушений зданий и сооружений нет, погибших и пострадавших нет. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сейсмоактивность зафиксирована в 7 километрах северо-западнее Катав-Ивановска, в 133 километрах от Уфы, магнитуда землетрясения составила 5,5. Позже в 10.27 мск была зафиксирована вторая сейсмоактивность магнитудой 4,4.

"В Катав-Ивановске снят режим ЧС. Работает режим повышенной готовности", — говорится в сообщении.

Как сообщала администрации Катав-Ивановского муниципального района, режим ЧС в Катав- Ивановске был введен в 09.00 (07.00 мск) в среду.

Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, в Главном управлении МЧС России по Челябинской области организована работа оперативного штаба. В Усть-Катавском городском округе, Катав-Ивановском и Ашинском муниципальных районах работают 17 групп по проверке целостности социально-значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов. На местах задействованы сотрудники МЧС, полиции, администраций, работники энергослужбы, всего 97 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС – 51 человек и 17 единиц техники.