В Челябинской области не зафиксировали сейсмоактивности в четверг

ЧЕЛЯБИНСК, 6 сен — РИА Новости. Сейсмической активности на территории Челябинской области в четверг зафиксировано не было, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

По данным регионального ГУМЧС, в Катав-Ивановском муниципальном районе в среду в 03.58 (01.58 мск) зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Разрушений зданий и сооружений нет, погибших и пострадавших нет. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сейсмоактивность зафиксирована в 7 километрах северо-западнее Катав-Ивановска, в 133 километрах от Уфы, магнитуда землетрясения составила 5,5. Позже центр сообщил, что зафиксирована вторая сейсмоактивность — в 10.27 мск магнитудой 4.4.

"С ночи четверга до настоящего времени в Челябинской области событий, связанных с сейсмической активностью, зафиксировано не было. Рабочие межведомственные группы продолжают обследовать все объекты, пострадавшие от землетрясения", — говорится в сообщении.

Пресс-центр напомнил, что на работу объектов промышленности и жизнеобеспечения происшествие не повлияло, но ряд зданий и жилых домов получили незначительные повреждения.

Также, по данным МЧС, 5 сентября на телефоны Единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, Главного управления МЧС России по Челябинской области, подразделений федеральной противопожарной службы от граждан поступило 779 обращений, по всем обращениям проведена необходимая работа.