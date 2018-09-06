В Приморье спасли более 20 северокорейцев после тайфуна "Джеби"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Более 20 северокорейцев, чьи суда пострадали из-за тайфуна "Джеби", были спасены в Приморье, сообщает пресс-группа пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Ранее сообщалось, что около 300 судов из КНДР и Южной Кореи укрылись в водах Приморья от тайфуна "Джеби".

"Экипажи пострадавших от шторма северокорейских мотоботов — 23 человека — были спасены в бухтах Неприметная и Красная Скала. В ближайшее время они будут возвращены на родину. Медицинская помощь также в этот раз понадобилась одному из северокорейских рыбаков. Он получил во время тайфуна тяжелую травму и был препровожден в районную больницу. Его возвращением на родину впоследствии займется генеральное консульство КНДР во Владивостоке", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что практически все иностранные плавсредства покинули бухты и в сопровождении сил береговой охраны пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю следуют за пределы России. Все рыболовецкие суда перемещаются к линии границы своим ходом.