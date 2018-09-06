В Ижевске ищут родителей ребенка, найденного в лифте

УФА, 6 сен — РИА Новости. Правоохранители Удмуртии разыскивают родителей полуторагодовалой девочки, найденной в лифте жилого дома в одних памперсах, сообщил РИА Новости представитель управления СК по республике.

По данным ведомства, 5 сентября в 10.30 (9.30 мск) мужчина обнаружил в подъезде дома № 55а по улице Тверская Ижевска девочку в возрасте на вид около полутора-двух лет.

"Ребенок находился в лифте без верхней одежды, в одних памперсах, без видимых телесных повреждений. Сейчас правоохранители разыскивают родителей малышки, заходят в каждую квартиру, опрашивают жильцов, но пока не ясно, как ребенок оказался в лифте и где ее родственники", — сообщил агентству представитель следствия.

При этом в полицию со вчерашнего дня заявлений о безвестном исчезновении ребенка не поступало.

"Следствие проводит проверку. Девочку госпитализировали в больницу, врачи осмотрели ее, она в порядке. Ребенок еще не умеет говорить. Пока решается вопрос о ее дальнейшей судьбе, она останется под наблюдением медиков", — пояснил собеседник агентства.