Житель Новгородской области, ударивший санитарку в больнице, пойдет под суд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Житель Новгородской области предстанет перед судом после нападения на санитарку больницы, сообщает региональное управление СК.

По версии следствия, в июле 2018 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, обратился в приемный покой Солецкой ЦРБ для оказания ему медицинской помощи. Находясь в больнице, он сломал дверь, разбил телефон, нецензурно выражался, ударил санитарку по лицу, а затем, взяв стекло, стал угрожать ей убийством.

Уточняется, что 35-летнего мужчину обвиняют по статьям "угроза убийством" и "побои". В настоящее время завершено расследование уголовного дела. Обвиняемый полностью признал свою вину.

"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении.