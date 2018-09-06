В Приморье спасатели извлекли из-под грунта двух рабочих

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Спасатели в Приморье извлекли двух рабочих, которых на глубине трех метров завалило грунтом при проведении земляных работ в посёлке Заводской, сообщает региональный главк МЧС РФ.

"Поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ в посёлке Заводской (прокладка труб) двух работников завалило грунтом и зажало к трубе…Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС приступили к спасательным работам. При помощи экскаваторов, гидравлического и шанцевого инструмента спасатели, работая на глубине трёх метров, извлекли пострадавших и передали врачам скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, состояние спасенных удовлетворительное.

К работам привлекали 10 человек и три единицы техники.