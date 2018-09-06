На Урале землетрясение повредило почти 60 соцобъектов и жилых домов

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Почти 60 социально значимых объектов и жилых домов получили повреждения в результате землетрясения на территории Челябинской области и Башкирии, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба в зоне ЧС.

"Выявлены незначительные повреждения в 37 социально-значимых объектах, восьми многоквартирных и 12 частных жилых домов", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель МЧС РФ, в течение суток комиссии обследовали 105 социально значимых объектов, 191 многоквартирный и 12 частных жилых домов. В трех муниципальных образованиях Челябинской области выявлены незначительные повреждения в 37 социально значимых объектах — 15 школ, девять детских садов, библиотека, больница, шесть домов культуры, два музея, техникум, детский лагерь и центр детского творчества. Из здания главного корпуса ГКБ города Катав-Ивановск Челябинской области в соседний корпус переведены 87 человек.

По данным МЧС РФ, к обследованию территории привлекались более 100 человек и 40 единиц техники.

В ночь на среду в семи километрах северо-западнее Катав-Ивановска в Челябинской области зафиксировали землетрясение. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда составила 5,5. Очаг залегал на глубине 10 километров. Погибших и пострадавших нет. В МЧС России уточнили, что землетрясение магнитудой 5,9 ощущалось на территории 15 муниципальных образований Челябинской области и Башкирии.