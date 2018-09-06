В Подмосковье пять человек подозревают в похищении людей

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Расследуется уголовное дело в связи с похищением двух мужчин в Подмосковье, пять человек подозреваются в вымогательстве у них денег, говорится в сообщении Следственного комитета.

"Следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по факту похищения двух мужчин группой лиц с применением оружия из корыстных побуждений и дальнейшего вымогательства с них денежных средств в особо крупном размере", — говорится в сообщении СК.

Следователи установили, что 3 июля подозреваемые силой затолкали в автомобиль двух мужчин на проспекте 60 лет Октября в Щелково. Похитители отвезли их в Балашиху, где угрожали оружием и требовали 500 тысяч рублей, а также расписки по долговым обязательствам на 10 миллионов рублей. Похитители отняли у потерпевших два дорогих автомобиля.

СК также опубликовали видео с задержанием подозреваемых, где можно увидеть изъятое оружие. На видео мужчина рассказывает о подробностях похищения. По его словам, похитители стреляли по ногам, одного из похищенных избили.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны пятеро подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые, в том числе за аналогичные преступления уроженцы Республики Ингушетия", — говорится в сообщении.

Злоумышленников заключили под стражу и предъявили обвинение. Следователи собирают доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.