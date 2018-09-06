Два жителя Хабаровска предстанут перед судом за имитацию угонов машин

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Правоохранители в Хабаровске окончили расследование уголовного дела о серии махинаций со страховыми выплатами, в рамках которых фигуранты имитировали угон автомобилей и незаконно получили около 5 миллионов рублей, сообщает краевое УМВД РФ.

По данным полиции, организовали схему двое хабаровчан, 31-летний инженер коммерческой компании и его 34-летний подельник — экспедитор-грузчик.

"Обвиняемые в разных регионах приобретали автомобили, в том числе дорогостоящие внедорожники. На транспортные средства оформлялись полисы по программе КАСКО. В дальнейшем подельники имитировали кражи автомобилей, сообщали заведомо ложную информацию о преступлениях в правоохранительные органы и предоставляли страховщикам документы на получение компенсации", — говорится в сообщении.

Машины регистрировались на третьих лиц, в том числе за денежное вознаграждение. В дальнейшем иномарки либо разбирались и продавались на запчасти, либо использовались для аналогичных преступлений. Так, подсудимые дважды имитировали хищение японского внедорожника, отмечают в полиции.

Разработку группы уголовный розыск вел более года. Одного из организаторов задержали с поличным после получения 1,3 миллиона от страховой компании. Общий ущерб страховым компаниям составил порядка 5 миллионов рублей.

"В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу", — сообщает УМВД РФ.