В Кемерово назвали возможную причину пожара на заводе "Азот"

НОВОСИБИРСК, 6 сен — РИА Новости. Причиной пожара на заводе "Азот" в Кемерово, по предварительным данным, стало нарушение правил пожарной безопасности при работе с огнем, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, в среду крыша одного из цехов предприятия "Азот" в Кемерово частично обрушилась во время ремонтных работ, после чего начался пожар, который был оперативно ликвидирован. По данным предприятия, среди пострадавших — трое работников подрядной организации "Сибирьрегионстрой", они получили ожоги разной степени тяжести.
"Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ", — сказал собеседник агентства, отметив, что точная причина будет установлена позже.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Сразу после ликвидации пожара на предприятии, которое входит в число крупнейших производителей азотных удобрений в России, сообщили, что производство работает и в целом ситуация на заводе не вызывает опасений.