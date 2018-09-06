В Кемерово назвали возможную причину пожара на заводе "Азот"

НОВОСИБИРСК, 6 сен — РИА Новости. Причиной пожара на заводе "Азот" в Кемерово, по предварительным данным, стало нарушение правил пожарной безопасности при работе с огнем, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМЧС по региону.

По данным ведомства, в среду крыша одного из цехов предприятия "Азот" в Кемерово частично обрушилась во время ремонтных работ, после чего начался пожар, который был оперативно ликвидирован. По данным предприятия, среди пострадавших — трое работников подрядной организации "Сибирьрегионстрой", они получили ожоги разной степени тяжести.

"Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ", — сказал собеседник агентства, отметив, что точная причина будет установлена позже.

Как ранее сообщали в управлении СК по региону, трое рабочих ремонтировали крышу сливной ямы — заливали битум с использованием открытого огня. В какой-то момент раздался хлопок, произошло обрушение части конструкции здания, в результате чего рабочие получили различные травмы. У одного из пострадавших диагностированы ожоги порядка 70% тела.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Сразу после ликвидации пожара на предприятии, которое входит в число крупнейших производителей азотных удобрений в России, сообщили, что производство работает и в целом ситуация на заводе не вызывает опасений.