На Ямале автобус насмерть сбил подростка, перебегавшего дорогу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 сен — РИА Новости. Рейсовый автобус в Ямало-Ненецком автономном округе сбил перебегавшего дорогу подростка, он скончался на месте ДТП, сообщает в четверг региональное управление ГИБДД.

Авария произошла вечером в среду в поселке Тазовский. По данным автоинспекции, водитель рейсового автобуса сбил несовершеннолетнего пешехода в тот момент, когда он перебегал проезжую часть в неустановленном месте недалеко от пешеходного перехода.

"В результате ДТП подросток от полученных травм скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, это первая смертельная авария на дорогах автономного округа с участием детей с начала текущего года.