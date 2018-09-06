В Омске осудили инспектора колонии, который поощрял избиение заключенных

НОВОСИБИРСК, 6 сен – РИА Новости. Суд в Омске приговорил к двум годам лишения свободы 32-летнего инспектора отдела безопасности исправительной колонии ИК-7 за руководство и поощрение избиения заключенных, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

"Собранные следственными органами СК РФ по Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 32-летнему инспектору отдела безопасности ФКУ ИК-7 УФСИН России по Омской области Василию Трофимову", — говорится в сообщении. Обвиняемый признан виновным в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в 2015-2016 годы инспектор поощрял и руководил группой физически подготовленных и ранее занимавшихся единоборствами осужденных, которые в течение суток после прибытия в колонию новых заключенных для подавления воли избивали и унижали их.

"При этом обвиняемый находился в одной комнате с осужденными и активно поощрял их противоправные действия", — отметили в управлении.

В СУСК сообщили, что обвиняемый противодействовал расследованию, однако следователям удалось добыть изобличающие его доказательства, в том числе проведен ряд экспертиз, подтвердивших причастность мужчины к преступлению. Приговором суда Трофимову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда.

В июле "Новая газета" опубликовала видео с жестоким избиением заключенного Евгения Макарова. По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.