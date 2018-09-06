На Сахалине возобновили автомобильное движение, закрытое из-за тайфуна

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 сен – РИА Новости. Автомобильное движение на Сахалине, приостановленное из-за тайфуна "Джеби" на участке транссахалинской магистрали, возобновлено, сообщил в четверг РИА Новости пресс-секретарь регионального управления МЧС России Александр Ивельский.

В ночь на 5 сентября Сахалин оказался под воздействием тропического тайфуна "Джеби", в области прошли ливни, отмечался ураганный ветер. В регионе приостановили движение пассажирских поездов, нарушено авиасообщение, закрыта паромная переправа.

"Дорожники в течение ночи занимались восстановительными работами, и это позволило возобновить движение автомобильного транспорта на дороге Южно-Сахалинск — Оха. В настоящее время дорожные работы продолжаются", — пояснил собеседник агентства.

Однако, по информации представителя ведомства, закрыты для движения поездов перегоны на участке Заозерное — Поронайск. РИА Новости сообщало, что там из-за схода грязевых потоков размыты железнодорожные пути. По-прежнему отменены поезда дальнего следования по маршруту Южно-Сахалинск — Ноглики – Южно-Сахалинск.

"На 10.00 (02.00 мск) без света на Сахалине остаются четыре населенных пункта. Энергетики планируют завершить ремонтные работы в течение дня 6 сентября. Социально-значимые объекты оснащены резервными источниками электроснабжения", — заключил собеседник агентства.