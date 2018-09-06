Мосгорсуд проверит законность ареста экс-замглавы РКК "Энергия"

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг рассмотрит жалобу на арест бывшего замдиректора РКК "Энергия" Алексея Белобородова, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 10.30.

Ранее Бабушкинский районный суд отправил бывшего топ-менеджера под арест до 16 октября.

Еще два фигуранта дела — сотрудники корпорации Илья Шендерей и Олег Пыльнов по решению суда были помещены под домашний арест до того же дня. Они, в отличие от Белобородова, признали свою вину и раскаялись.

Девятнадцатого августа пресс-служба Роскосмоса сообщила, что следователи выявили в "Энергии" подозреваемых в получении взяток, которые "дают признательные показания". Позже стало известно, что следственные органы задержали Белобородова и двух его подчиненных. Всем трем было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. СК также сообщал, что в ходе обысков у Белобородова изъяли меченые купюры на 500 тысяч рублей, а также 28 тысяч евро и доллары.

Позже в пресс-службе Роскосмоса РИА Новости сообщили, что Белобородов и двое его подчиненных, задержанные по обвинению в покушении на мошенничество, были уволены 17 августа.

Как следует из материалов дела, ущерб по делу об афере в одной из крупнейших компаний ракетно-космической отрасли России превышает 31 миллион рублей. Белобородов вины не признает, его адвокат считает, что показания на его подзащитного дали под давлением.

По данным источников газеты "Коммерсант", уголовное дело возбудили в первой половине августа после жалобы в ФСБ гендиректора одной из фирм, планировавших сотрудничать с РКК в части строительных работ: он пожаловался на то, что топ-менеджеры вымогают у него "откат".