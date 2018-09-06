Суд проведет слушания по делу мужчины, поднявшего росгвардейца в метро

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Мещанский суд Москвы в четверг проведет предварительные слушания по делу в отношении молодого человека, который ради шутки поднял на руки росгвардейца в столичном метрополитене, следует из официальной базы суда.

Как сообщали СМИ, обвиняемый Ислям Малеков 6 мая на станции метро "Сухаревская" подошел к сотруднику Росгвардии, приподнял его и пронес несколько метров "ради шутки".

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. Следователи считают, что мужчина умышленно хотел воспрепятстовать законной деятельности по охране общественного порядка сотруднику, находящемуся в форменном обмундировании и являющимся представителем власти, сообщила ранее РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Назначено предварительное судебное заседание на 6 сентября, 15.00", — сказано в базе суда.

По информации из карточки дела, Ислям Малеков обвиняется в применении в отношении полицейского насилия, не опасного для жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ).