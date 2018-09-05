РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Следствие изменило меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде подозреваемому по делу о массовом отравлении токсичным таллием на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Бериева, сообщил РИА Новости адвокат подозреваемого Иван Зайцев.

"Мера пресечения изменена с домашнего ареста на подписку о невыезде", — сказал он, добавив, что однозначно пояснить причину этого он не может. "Вероятно, истек предельный срок содержания под арестом по этой статье", — уточнил он.

Обращения в больницы от сотрудников авиазавода с разными жалобами на состояние здоровья начали поступать с ноября 2017 года. Отравление именно таллием у работников было выявлено в январе 2018 года. При этом по словам главного врача городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрия Сафонова, отсрочки в получении специализированной медпомощи ни у кого из пациентов не произошло. По словам главы Таганрога Андрея Лисицкого, факт отравления был зафиксирован у 27 сотрудников. Представитель потерпевших настаивал, что в результате ЧП пострадали не менее 37 сотрудников предприятия.

Оперативники 4 апреля задержали 37-летнего сотрудника завода Владислава Шульгу по подозрению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Как сообщили в Таганрогском городском суде, согласно представленным суду материалам следствия, Шульга вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью. Житель Таганрога был помещен под домашний арест. Дело расследует областной следственный комитет.