В Якутии после отравления людей утилизировали 2,7 тысячи банок консервов

ЯКУТСК, 5 сен – РИА Новости. Более 2,7 тысячи банок консервов "Сайра", от употребления которых случилось массовое отравление людей, изъято из продажи и утилизировано в Якутии, сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

В начале августа 13 жителей Усть-Алданского района Якутии отравились рыбными консервами "Сайра". Следователи возбудили уголовное дело. Работа петербургской производственной компании "Пищевик", производящей эти консервы, была приостановлена, а продукция арестована.

"В районах республики проведена утилизация нестандартной пищевой продукции "Сайра натуральная с добавлением масла "балтийская", производства ООО "Производственная компания Пищевик" г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 289, литер А, в количестве 2734 банок, изъятых в магазинах. Данная продукция выявлена и снята с реализации в ходе санитарно-эпидемиологического расследования случаев пищевой токсикоинфекции среди населения Республики Саха (Якутия), связанных с употреблением в пищу рыбных консервов. По данным лабораторных исследований пробы указанной продукции не соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по микробиологическим показателям", — сообщили в ведомстве.