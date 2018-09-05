Москвич выбросил из окна хаски

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Житель Москвы выбросил из окна квартиры в многоэтажном доме собаку породы хаски, против него заведено дело о жестоком обращении с животным, приводятся слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

"В полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что мужчина выкинул из окна квартиры в многоэтажном доме на Таллиннской улице собаку породы хаски. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Строгино задержали подозреваемого — 40-летнего жителя столицы", — сказала она.

Отмечается, что по данному факту заведено дело о жестоком обращении с животным; мужчина находится под подпиской о невыезде.