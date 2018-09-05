МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным ограничение ознакомления с делом до 1 сентября директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум и продюсера Юрия Итина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционные жалобы адвокатов без удовлетворения", — говорится в решении суда.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.

Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов и в начале октября 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство.

Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.

Согласно материалам дела, Серебренников и Малобродский подписали протокол об ознакомлении с материалами дела, Итин и Апфельбаум не закончили читать дело. По словам продюсера, ему осталось прочитать порядка 50 томов. Апфельбаум также осталось прочитать оставшиеся тома. На данный момент девушка прочитала менее 200 томов.