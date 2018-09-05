В Москве арестовали экс-главу "Объединенной зерновой компании"

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду отправил под стражу бывшего директора "Объединенной зерновой компании" Сергея Полякова, которая связана с группой "Сумма" братьев Магомедовых и проходит по уголовному делу в их отношении, сообщили РИА Новости в суде.

"В отношении Полякова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 ноября", — сказал собеседник агентства.

Топ-менеджеру грозит до десяти лет колонии по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в Москве в конце марта. МВД РФ обвинило их в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Виновными себя фигуранты дела не считают.

Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (по данным на прошлый год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов.