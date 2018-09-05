Глава Крыма назвал ситуацию с химвыбросом в Армянске беспрецедентной

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал беспрецедентной ситуацию с химическим выбросом в атмосферу с завода "Крымский титан" в Армянске.

В Армянске 4 сентября было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский Титан" был остановлен на две недели. Аксенов заявил, что здоровью жителей ничего не угрожает, но всех детей Армянска отправят отдыхать в санатории и лагеря в других районах Крыма. Прибывшая в город глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что очистные сооружения завода проверят. При этом следователи возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

"Как долго продлится эта вся ситуация, сейчас никто не скажет. Мы с нашими коллегами, которые прибыли в Крым в командировку, общались. Они говорят, что в Советском Союзе такой ситуации не было нигде ни разу. Рецепта нет. Мы его вместе как всегда вырабатываем. У нас что не год, так какая-то задача делать то, что никто никогда не делал", — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба в Армянске.

Он подчеркнул, что в регионе взяты пробы почвы, воды и воздуха для проведения глубокого анализа в Москве.

"Мы получим из столицы предварительный, на 70% достоверности, глубокий анализ почвы, воды и воздуха и будем понимать. Пока что у нас сернистый ангидрид, однако могут быть какие-то новые летучие вещества, которые образовываются в результате различных химических реакций. Не будем гадать пока, будем полагаться только на оценку специалистов", — сказал Аксенов.

Предыдущий случай загрязнения атмосферы на севере полуострова был зафиксирован в конце августа. Из-за выброса загрязняющего вещества 23-24 августа на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Причиной выброса, по предварительным данным, стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции").

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