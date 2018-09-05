Геослужба РАН подтвердила повторную сейсмоактивность в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен – РИА Новости. Исследовательский центр "Единая геофизическая служба РАН" подтвердила, что в Катав-Ивановском районе Челябинской области в среду произошла вторая сейсмоактивность интенсивностью 4,6, сообщила пресс-служба губернатора региона.
Позже центр сообщил о второй сейсмоактивности в регионе магнитудой 4,4. Очаг располагался на глубине 2 километра, расстояние от Уфы составило 133 километра и 21 километр на юго-восток от Катав-Ивановска.
"По данным федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", в Катав-Ивановском районе повторно в 12.27 (10.27 мск) произошла сейсмическая активность интенсивностью 4,6 на глубине 10 километров", — сообщает пресс-служба губернатора, уточняя, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, в управлении организована работа оперативного штаба. В Усть-Катавском городском округе, Катав-Ивановском и Ашинском муниципальных районах работают 17 групп по проверке целостности социально-значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов. На местах задействованы сотрудники МЧС, полиции, администраций, работники энергослужбы, всего 97 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС – 51 человек и 17 единиц техники. На 17.00 (15.00 мск) запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Челябинской области.