Геослужба РАН подтвердила повторную сейсмоактивность в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен – РИА Новости. Исследовательский центр "Единая геофизическая служба РАН" подтвердила, что в Катав-Ивановском районе Челябинской области в среду произошла вторая сейсмоактивность интенсивностью 4,6, сообщила пресс-служба губернатора региона.

По данным регионального ГУМЧС, в Катав-Ивановском муниципальном районе в среду в 03.58 (01.58 мск) зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Разрушений зданий и сооружений нет, погибших и пострадавших нет. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сейсмоактивность была зафиксирована в 7 километрах северо-западнее Катав-Ивановска, в 133 километрах от Уфы, магнитуда землетрясения составила 5,5.

Позже центр сообщил о второй сейсмоактивности в регионе магнитудой 4,4. Очаг располагался на глубине 2 километра, расстояние от Уфы составило 133 километра и 21 километр на юго-восток от Катав-Ивановска.

"По данным федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", в Катав-Ивановском районе повторно в 12.27 (10.27 мск) произошла сейсмическая активность интенсивностью 4,6 на глубине 10 километров", — сообщает пресс-служба губернатора, уточняя, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, в управлении организована работа оперативного штаба. В Усть-Катавском городском округе, Катав-Ивановском и Ашинском муниципальных районах работают 17 групп по проверке целостности социально-значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов. На местах задействованы сотрудники МЧС, полиции, администраций, работники энергослужбы, всего 97 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС – 51 человек и 17 единиц техники. На 17.00 (15.00 мск) запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Челябинской области.

Другие новости региона читайте здесь >>