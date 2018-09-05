Челябинский губернатор выехал в Катав-Ивановск, где произошло землетрясение

ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен — РИА Новости. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выехал в Катав-Ивановский муниципальный район, где в среду ночью была зафиксирована сейсмоактивность магнитудой 5,5, сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

По данным регионального ГУМЧС, в Катав-Ивановском муниципальном районе в среду в 03.58 (01.58 мск) зафиксирована сейсмическая активность на глубине десяти километров. Разрушений зданий и сооружений нет, погибших и пострадавших нет.

По данным администрации района, в 09.00 (07.00 мск) в администрации района проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, о ситуации доложили главы городских поселений, руководители социальной и коммунальной сферы.

"Губернатор Челябинской области Борис Дубровский срочно выехал в Катав-Ивановск", — сказал Федечкин.

Ранее власти района сообщали, что газо- и водоснабжение после сейсмоактивности в районе не было нарушено, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Здания и сооружения не разрушены, но в шести многоквартирных домах Катав-Ивановска обнаружены трещины на перегородках и потолках. В Катав-Ивановском индустриальном техникуме также имеются многочисленные трещины и осыпания штукатурки. Кроме того, предприятия работают в штатном режиме, но есть незначительные повреждения на одном из заводов, уточнялось в сообщении.

Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, в главном управлении МЧС России по Челябинской области организована работа оперативного штаба. В Усть-Катавском городском округе, Катав-Ивановском и Ашинском муниципальных районах работают 17 групп по проверке целостности социально-значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов. На местах задействованы сотрудники МЧС, полиции, администраций, работники энергослужбы, всего 97 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС — 51 человек и 17 единиц техники. На 17.00 (15.00 мск) запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Челябинской области.

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