Обвиняемый в убийстве полицейского на станции метро Курская в Москве Нурлан Мурлатов на заседании Черемушкинского районного суда Москвы. 5 сентября 2018

Обвиняемый в убийстве полицейского на станции метро Курская в Москве Нурлан Мурлатов на заседании Черемушкинского районного суда Москвы. 5 сентября 2018

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Следственный комитет России потребовал от МВД проверить законность получения обвиняемым в убийстве полицейского в Москве российского гражданства, сообщается на канале ведомства в WhatsApp.

Ранее сообщалось, что Черемушкинский суд Москвы на 2 месяца арестовал обвиняемого в убийстве полицейского на станции метро "Курская" в Москве.

"Следователи СКР направили поручение в Главное управление по вопросам миграции МВД России о проверке законности получения гражданства Российской Федерации и паспорта гражданина РФ обвиняемым в посягательстве на жизнь сотрудника полиции на станции метро "Курская", — говорится в сообщении.

Преступление произошло в ночь на понедельник около полуночи на станции метро "Курская". По версии следствия, уроженец Киргизской Республики Нурлан Муратов выстрелил в 23-летнего сотрудника полиции 4 отдела УВД на Московском метрополитене Андрея Райского, который от полученных травм скончался. Подозреваемый был задержан. Как заявил источник РИА Новости, по предварительным данным, 43-летний мужчина выхватил табельное оружие у полицейского и выстрелил сержанту в голову. Сам задержанный своей вины не признает, отмечая, что "никаких выстрелов он не совершал".

По словам источника, ранее не судимый обвиняемый работал на крупной кондитерской фабрике "Рот Фронт" оператором. Старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова в свою очередь отметила, что в ходе обыске по месту жительства мужчины была изъята футболка "со следами, схожими с кровью".

В настоящее время Муратов eпредъявлено обвинение в посягательстве на жизнь полицейского. Мужчине грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного. По уголовному делу назначены физико-химическая, баллистическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая и иные судебные экспертизы. С обвиняемым проведены опознание, очные ставки и другие следственные действия.