В центре Сахалина около 30 машин заблокированы из-за тайфуна "Джеби"

Сотрудники МЧС во время проведения аварийно-восстановительных работ в Приморье. 4 сентября 2018

Сотрудники МЧС во время проведения аварийно-восстановительных работ в Приморье. 4 сентября 2018

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 сен – РИА Новости. Около 30 машин оказались заблокированы из-за тайфуна "Джеби" после схода 10 селей в Макаровском районе в центре Сахалина, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства области.

В ночь на 5 сентября Сахалин оказался под воздействием тропического тайфуна "Джеби", в области прошли ливни, отмечается ураганный ветер. В регионе приостановили движение пассажирских поездов, нарушено авиасообщение.

"На участке автотрассы Макаров – Лермонтовка из-за схода 10 селевых потоков скопилось около 30 машин. Никто при этом не пострадал. С водителями поддерживается телефонная связь. Расчистку дорожного полотна дорожные службы планируют завершить в течение дня", — пояснили в пресс-службе.

В Макаровский район направлена аэромобильная группировка МЧС России: 22 человека и три единицы техники повышенной проходимости в случае необходимости помогут пассажирам автомобилей добраться до места назначения. По информации пресс-службы, сели подмыли в районе несколько участков железной дороги. Для ликвидации последствий стихии туда направлена группа из 60 человек.

Сильный дождь приостановил движение транспорта и через мост на местной реке Осиповка. По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуарда Ри, это результат схода селя на 203-м километре автодороги Южно-Сахалинск – Оха.

"Оказались подмыты подходы к мосту с северной части. До часу ночи планируется разобрать завалы, которые мешают проезду, а к утру обеспечить временное движение автомобилей. Комплексные работы по устранению последствий начнутся сразу после спада уровня воды в реке", — цитирует слова замминистра пресс-служба облправительства.