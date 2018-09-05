В Подмосковье завели дело после ДТП с микроавтобусом

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбудили после крупного ДТП с участием КамАЗа и микроавтобуса в Подмосковье, в результате которого погиб один человек и 9 пострадали, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Авария произошла в среду утром на Минском шоссе дальше Можайска, на 137-м километре трассы у поселка Цуканово. Пострадавших отвезли в Можайскую центральную районную больницу. По предварительным данным, водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, опрокинулся, оказался на встречной полосе, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом, в салоне которого находились 15 человек.

"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", – пояснил Петрова.