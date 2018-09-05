В Хабаровском крае поваленное ветром дерево упало на женщину с ребенком

ХАБАРОВСК, 5 сен — РИА Новости. Дерево, поваленное порывом ветра в поселке Ванино Хабаровского края, упало на женщину с ребенком, они госпитализированы, сообщает ГУМЧС России по региону в среду.

Ранее сообщалось, что Хабаровский край находится под властью тайфуна "Джеби" со вторника, в регионе идут сильные дожди, отмечаются порывы ветра до 23 метров в секунду.

Так, в городе Советская Гавань в среду ветром сорвало часть кровли со здания школы. Пострадала 12-летняя девочка, она госпитализирована с переломом ноги. СК возбудил уголовное дело. По данным ЕДДС, в Совгавани повалены около 120 деревьев, часть домов обесточены.

"Из-за сильных порывов ветра в Ванинском районе поселке Ванино зарегистрированы случаи падения 15 деревьев. В одном из случаев пострадали женщина с ребёнком, которые были госпитализированы. Силами местного пожарно-спасательного гарнизона и службами ЖКХ проводятся аварийно-восстановительные работы и расчистка улиц", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в городе Советская Гавань, где ранее порывами ветра сорвало часть кровли со школы, также частично пострадала кровля на здании детского сада. Кроме этого, в нескольких населенных пунктах Советско-Гаванского района отмечаются отключения электроэнергии, бригады электросетей ведут работы по оперативному их устранению.

"Для уточнения обстановки в Советско-Гаванский и Ванинский районы направлены оперативные группы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. В центре управления в кризисных ситуациях развернут оперативный штаб, ведутся сбор и анализ поступающей информации, организовано взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами районов. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС края находятся в повышенной готовности", — сообщает МЧС.