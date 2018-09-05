Почти три тысячи детей вывезли из Армянска, где произошел химический выброс

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Почти 3 тысячи детей отправили на отдых в санатории из города Армянска на севере Крыма, где произошел химический выброс в атмосферу из кислотонакопителя завода "Крымский Титан", сообщил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

В Армянске 4 сентября было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. "Крымский титан" был остановлен на две недели. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что здоровью жителей ничего не угрожает, но всех детей Армянска отправят отдыхать в санатории и лагеря в других районах Крыма. Прибывшая в город глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что очистные сооружения завода проверят. При этом следователи возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил обращения с экологически опасными веществами и отходами.

"На сегодня практически 2900 детей вывезено на отдых в различные объекты санаторно-курортного комплекса Республики Крым. Они доехали, будут отдыхать и находиться там, пока не будут соответствующие решения", — сказал Полонский в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, отправка детей в санатории была предупредительной мерой, которая принималась добровольно, по желанию родителей.

Предыдущий случай загрязнения атмосферы на севере полуострова был зафиксирован в конце августа. Из-за выброса загрязняющего вещества 23-24 августа на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Причиной выброса, по предварительным данным, стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции").

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