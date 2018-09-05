У жительницы Владивостока нашли шкуру амурского тигра

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Правоохранители задержали двоих жителей Приморья, которые подозреваются в незаконном обороте шкуры краснокнижного амурского тигра, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В городе Артеме полицейские остановили автомобиль одной из таксомоторных компаний, при осмотре которого в багажнике обнаружена шкура амурского тигра. Пассажирка такси пояснила, что данную коробку ей передал знакомый во Владивостоке. Экологический ущерб, причиненный государству в результате убийства краснокнижного животного, превысил 1,1 миллиона рублей", — сообщила Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации".

Задержаны 44-летняя местная жительница и 55-летний житель города Владивостока, с них взяты подписки о невыезде и надлежащем поведении. Правоохранители устанавливают дополнительные эпизоды и соучастников преступления.