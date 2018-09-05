МОСКВА, 5 сен —РИА Новости. Комиссия по вопросам помилования Ямало-Ненецкого округа РФ отказалась рассматривать прошение матери осужденного за терроризм Олега Сенцова о его помиловании.

Текст ответа комиссии выложил его адвокат Дмитрий Динзе на своей странице в Facebook.

"Ходатайство Сенцовой Людмилы Георгиевны… получено. Разъясняю вам, что оно не может быть принято к рассмотрению, так как оно не соответствует требованиям… В соответствии с указом сам осужденный обращается с ходатайством о помиловании к президенту Российской Федерации в письменной форме и передает его администрации исправительного учреждения, в котором в настоящее время отбывает наказание", — сказано в ответе.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая Сенцов объявил голодовку.