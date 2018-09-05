В Югре сожгли машину, баню и дом сотрудников Росрыболовства

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 сен — РИА Новости. Неизвестные подожгли машину, баню, гараж и дом сотрудников Нижнеобского территориального управления Росрыболовства в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что в ночь на 31 августа неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий старшему госинспектору Росрыболовства Владимиру Лосеву. Через сутки сгорели баня, гараж и частично пострадал от огня жилой дом, где был прописан врио руководителя управления Иван Матаев. В доме в момент пожара находились его престарелая мать и пятилетняя дочь, ожоги получил пожилой отец. Суммарный ущерб от двух инцидентов предварительно оценили в 3 миллиона рублей.

Как пояснили в ведомстве, за неделю до этого Лосев был переведен из Сургута в Нижневартовск, после чего Матаев представил его коллективу местного подразделения Росрыболовства и правоохранительным органам. В течение следующих дней они выявили несколько мест, где торговали незаконно добытыми на территории Нижневартовского района Югры осетровыми видами рыб. Одной из таких точек, как подчеркивается, оказался центральный рынок Нижневартовска.

"Таким образом, имеются основания полагать, что данные поджоги связаны между собой и организованы людьми, причастными к незаконному вылову и обороту осетровых видов рыб на территории ХМАО-Югры, в целях запугивания должностных лиц Росрыболовства и членов их семей", — говорится в сообщении.

В ведомстве произошедшее назвали "местью рыбной мафии", а также добавили, что работа по пресечению незаконного оборота осетровых в зоне ответственности Нижнеобского территориального управления Росрыболовства "будет усилена".

Как пояснили РИА Новости в региональном управлении МВД, Лосев обратился в полицию города Мегион, сообщив о возгорании своего автомобиля, после чего пожарные установили, что был совершен поджог. "В настоящее время устанавливается сумма ущерба, будет возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об умышленном уничтожении имущества", — рассказал представитель УМВД.

Он уточнил, что пострадавший от огня дом, в котором прописан Матаев, находится в Тюмени. Заявление по данному факту также направлено в полицию.