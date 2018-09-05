ВОРОНЕЖ, 5 сен — РИА Новости. Трое осужденных белгородской колонии №7, от имени которых на прошлой неделе распространилась информация о пытках в исправительном учреждении, отказались общаться с прибывшим к ним защитником, сообщил в среду РИА Новости адвокат Евгений Рудычев.

Издание "Медиазона" 29 августа сообщило, что трое заключенных белгородской ИК-7 пожаловались правозащитникам на жесткое обращение в колонии. Комиссия с участием представителей ФСИН, уполномоченного по правам человека и членов ОНК выехала в исправительное учреждение и пообщалась с осужденными, которые заявили о недостоверности опубликованной в СМИ информации. По их словам, они понятия не имеют, откуда она взялась, и за период отбывания ими наказания физическая сила со стороны сотрудников колонии к ним не применялась.

Накануне в колонии побывал и адвокат Евгений Рудычев, которого в конце августа в исправительное учреждение не пустили.

"Вывели мне всех троих, правда — под надзором сотрудников. Они целы, все, они отказались со мной общаться… Они были одеты — видны только лица. Я не врач, но синяков я не видел", — сказал собеседник агентства.

Рудычев добавил, что, если колония не предпримет никаких "радикальных" действий, эта история закончится.