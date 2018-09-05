На Сахалине более 20 машин заблокированы из-за селей после тайфуна "Джеби"

Сотрудники МЧС во время проведения аварийно-восстановительных работ в Приморье. 4 сентября 2018

Сотрудники МЧС во время проведения аварийно-восстановительных работ в Приморье. 4 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Свыше 20 автомобилей оказались в ловушке из-за селей, сошедших на Сахалине в результате прохождения тайфуна "Джеби", пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС РФ.

В ночь на 5 сентября Сахалин оказался под воздействием тропического тайфуна "Джеби", в области прошли ливни, отмечается ураганный ветер. Ранее в регионе приостановили движение пассажирских поездов, частично нарушено авиасообщение. Паромная переправа Ванино – Холмск закрыта до улучшения погоды.

"В настоящее время они в безопасных местах ожидают прибытие дорожной техники. С людьми поддерживается телефонная связь, пострадавших, по имеющейся информации, нет. Расчистку дорожного полотна автодорожные службы планируют завершить в течение дня", — сообщают спасатели.

В Макаровский район отправились 22 спасателя и 3 единицы техники повышенной проходимости. Они помогут пассажирам автомобилей добраться до населённых пунктов. Автомобильное и железнодорожное сообщение на участке Макаров – Лермонтово временно остановлено.

Кроме того, в ряде населённых пунктов шести районов области нарушено электроснабжение. Ремонтные бригады восстанавливают электричество. В больницах используют резервные источники питания.