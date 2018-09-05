В Омске завели дело об экстремизме в отношении феминистки, сообщил источник

НОВОСИБИРСК, 5 сен — РИА Новости. Следователи СК в Омске по итогам проверки на наличие в действиях местной активистки феминистского движения Любови Калугиной признаков преступления, возбудили уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды в интернете, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ", — сказал собеседник агентства. В свою очередь старший помощник руководителя управления СК по региону Лариса Болдинова воздержалась от комментариев.

Сама Калугина ранее сообщила СМИ, что интерес следователей к ней связан с ее публикациями в соцсети "Вконтакте". По ее словам, поводом для проверки стало заявление о том, что ее посты возбуждают ненависть к мужчинам, поступившее от некоего жителя Биробиджана. Речь идет об опубликованных в 2013-2016 годах постах, среди которых изображения и тексты феминистского содержания.

Статья 282 УК РФ за "возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признаку пола" предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее владеющая социальной сетью "Вконтакте" компания Mail.ru Group попросила Госдуму внести законопроект об амнистии осужденных за экстремизм, распространение информации и другую активность в соцсетях, в том числе лайки, репосты, публикацию изображений, если такие действия не имели общественно опасных последствий. Одно из последних громких уголовных дел "за лайки" и "репосты" — дело алтайской студентки Марии Мотузной, которая несколько лет назад сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, заинтересовавшие правоохранителей. Против нее возбуждено сразу два уголовных дела, девушке грозит до пяти лет колонии. Дела уже рассматриваются в барнаульском суде.