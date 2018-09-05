Тайфун "Джеби" нарушил авиасообщение на Сахалине

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Внутрирегиональные рейсы на Сахалине отменены, рейсы в Москву и Владивосток задерживаются из-за тайфуна "Джеби", который в среду накрыл остров.

В ночь с 4 на 5 сентября Сахалин оказался под воздействием тропического тайфуна "Джеби", в области прошли ливни, отмечается ураганный ветер. Ранее в регионе приостановили движение пассажирских поездов.

По данным онлайн-табло аэропорта Южно-Сахалинска, рейс во Владивосток задержан до 23.50 (15.50 мск), а рейс в Москву – до 05.00 6 сентября. Отменены самолеты в Курильск, Южно-Курильск, Оху.