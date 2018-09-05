В Иркутской области с места крушения Ми-8 изъяли образцы топлива

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Образцы топлива изъяты с места крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области для проведения химической экспертизы, сообщает Следственный комитет России в мессенджере "ТамТам".

Вертолет Ми-8 иркутской авиакомпании "Ангара" в воскресенье вылетел из города Усть-Кута на геологоразведочные работы, но в установленное время экипаж на связь не вышел. В ходе поисковой операции Ми-8 нашли разрушенным в 290 километрах от города Усть-Кута. Три члена экипажа погибли. МАК сообщил о создании комиссии по расследованию инцидента.

"С места происшествия изъяты образцы топлива для проведения химической экспертизы", — говорится в сообщении.

Ранее в Восточно-Сибирском СУСК на транспорте сообщили РИА Новости, что на месте крушения были найдены бортовые самописцы и переданы специалистам в межгосударственный авиационный комитет (МАК) для расшифровки.