У пожилой жительницы Кубани нашли полтора килограмма марихуаны

КРАСНОДАР, 5 сен — РИА Новости. Полтора килограмма марихуаны изъяли у 77-летней жительницы Лабинского района Краснодарского края, возбуждено уголовное дело, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
"В ходе осмотра территории домовладения 77-летней местной жительницы полицейские обнаружили и изъяли в хозяйственной постройке высушенную растительную массу серо-зеленого цвета с характерным запахом конопли. Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной – общей массой более полутора килограммов", — говорится в сообщении.
Как пояснила полиции задержанная, она обнаружила дикорастущие кусты конопли, оборвала их, высушила и хранила для личного употребления.
"В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело", — информирует региональный главк МВД. Женщине вменяется статья о незаконном хранении растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сообщается, что подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.