У пожилой жительницы Кубани нашли полтора килограмма марихуаны

КРАСНОДАР, 5 сен — РИА Новости. Полтора килограмма марихуаны изъяли у 77-летней жительницы Лабинского района Краснодарского края, возбуждено уголовное дело, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.

Как информирует ведомство, сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Лабинскому району получили информацию, что одна из местных жительниц хранит дома запрещенные вещества.

"В ходе осмотра территории домовладения 77-летней местной жительницы полицейские обнаружили и изъяли в хозяйственной постройке высушенную растительную массу серо-зеленого цвета с характерным запахом конопли. Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной – общей массой более полутора килограммов", — говорится в сообщении.

Как пояснила полиции задержанная, она обнаружила дикорастущие кусты конопли, оборвала их, высушила и хранила для личного употребления.

"В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело", — информирует региональный главк МВД. Женщине вменяется статья о незаконном хранении растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сообщается, что подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.