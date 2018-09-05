Организатор драки на рок-фестивале в Миассе получил шесть лет колонии

ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен — РИА Новости. Суд в среду приговорил к шести годам колонии общего режима обвиняемого в организации массовых беспорядков на рок-фестивале в городе Миасс (Челябинская область) в 2010 году Александра Гиря, сообщила пресс-служба Челябинского облсуда.

Гирь обвиняется в "организации массовых беспорядков" и "возбуждении ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе". По данным прокуратуры, в августе 2010 года Гирь с другими лицами организовал массовые беспорядки на рок-фестивале "Торнадо" в Миассе, в ходе которых пострадали более 30 человек.

Причиной послужил возникший накануне конфликт между любителями рок-музыки с одной стороны и владельцем точки питания Назаряном и Гирем — с другой, поясняет прокуратура. Гостей фестиваля избивали битами, металлическими прутьями, использовали травматические пистолеты, пострадавшим причинен вред здоровью различной степени тяжести.

"Гирю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевших 129 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда", — говорится в сообщении.

Он признан виновным в "организации массовых беспорядков" и "возбуждении ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе", уточняется в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ, добавляет пресс-служба.

По данным прокуратуры региона, в 2012–2014 годах Челябинским областным судом осуждены 12 участников и четыре организатора беспорядков. Уголовное дело в отношении Гиря было выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с тем, что он скрывался от следствия. В июне 2016 года расследование по уголовному делу было возобновлено в связи с задержанием Гиря в аэропорту "Шереметьево" в Москве.