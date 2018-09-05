В Кемерово начали проверку после пожара на заводе "Азот"

НОВОСИБИРСК, 5 сен – РИА Новости. Следователи в Кемерово начали проверку, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего пожара на предприятии "Азот", сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

По данным ГУМЧС по региону, в среду крыша одного из цехов предприятия "Азот" в Кемерово частично обрушилась во время ремонтных работ, после чего начался пожар, который был оперативно ликвидирован. По данным предприятия, среди пострадавших — трое работников подрядной организации "Сибирьрегионстрой", они получили ожоги разной степени тяжести.

"Около 12.00 местного времени (08.00 мск) поступил сигнал о том, что в одном из цехов предприятия "Азот", расположенного в областном центре, произошел хлопок и обрушение части наземной конструкции. Пострадали трое рабочих. По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации СК, трое рабочих ремонтировали крышу сливной ямы — заливали битум с использованием открытого огня

"В какой-то момент раздался хлопок, произошло обрушение части наземной конструкции, рабочие получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы", — сообщили в управлении.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщили на предприятии, возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавшие госпитализированы, угрозы для их жизни нет. Производство работает и в целом ситуация на предприятии не вызывает опасений.

АО "СДС Азот" — входит в число крупнейших производителей азотных удобрений в России. Основными потребителями продукции являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия более 40 стран мира. Компания объединяет КАО "Азот" (Кемерово) и ООО "Ангарский азотно-туковый завод" (Ангарск).