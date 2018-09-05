В МВД назвали причины крупного ДТП на Минском шоссе

На месте ДТП на 137 км трассы М-1 Беларусь в населенном пункте Цуканово. 5 сентября 2018

На месте ДТП на 137 км трассы М-1 Беларусь в населенном пункте Цуканово. 5 сентября 2018

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Крупное ДТП на Минском шоссе в Подмосковье, где один человек погиб и ещё девять пострадали, произошло из-за того, что микроавтобус врезался в перевернувшийся двумя минутами ранее КамАЗ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

"По предварительным данным, микроавтобус врезался в перевернувшийся двумя минутами ранее КамАЗ", — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что причины, по которым перевернулся грузовик, пока неизвестны.

Авария случилась в среду утром по Минскому шоссе дальше Можайска, на 137-м километре трассы у поселка Цуканово. Пострадавших отвезли в Можайскую центральную районную больницу.