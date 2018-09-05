В Удмуртии отсидевший 32 года рецидивист взял в заложники школьника

УФА, 5 сен — РИА Новости. Житель Удмуртии, 32 года отсидевший в тюрьме, взял в заложники восьмилетнего школьника и несколько часов удерживал его в квартире, угрожая убийством, при этом свои действия пояснил скукой, сообщили в следственном управлении СК по Удмуртии.

Инцидент произошел вечером 4 сентября в удмуртском городе Воткинск.

"Житель города, 50-летний мужчина встретил на улице 8-летнего мальчика и попросил помочь донести ему сумки до квартиры. Когда ребенок согласился, злоумышленник привел его к себе домой и запер в квартире, где незаконно удерживал полтора часа, не позволяя выйти, высказывая при этом угрозы и демонстрируя нож", — сообщили в региональном СК.

По данным ведомства, мальчик успел позвонить и сообщить об этом матери, которая сразу обратилась в полицию. Правоохранители вычислили местонахождение ребенка и задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего.

Следствие отмечает, что других противоправных действий мужчина в отношении ребенка не совершал. Он освободился из мест лишения свободы 13 августа 2018 года, был неоднократно судим, в общей сложности за решеткой провел 32 года.

"Следователи назначили судебно-психиатрическую экспертизу. На допросе мужчина пояснил, что он привел ребенка к себе домой, так как ему стало скучно, и он хотел побыть с мальчиком", — сообщили в следственном управлении Удмуртии.