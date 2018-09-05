В Югре сбивший насмерть школьника водитель мусоровоза получил условный срок

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 сен — РИА Новости. Водитель мусоровоза, насмерть сбивший школьника в Сургуте (ХМАО), получил два года условно с испытательным сроком, сообщает в среду пресс-служба городского суда.

Инцидент произошел утром 6 февраля в жилой зоне, когда восьмилетний мальчик шел в школу. Водитель грузовика по собственной неосторожности сбил ребенка насмерть, после чего следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело. В окружном следственном управлении подчеркивали, что он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Как отмечается в сообщении суда, при рассмотрении дела учитывалась положительная характеристика мужчины, добровольное частичное возмещение ущерба и морального вреда с его стороны, а также мнение потерпевшей, которая просила назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

"На основании изложенного суд назначил… наказание в виде лишения свободы на срок два года с лишением права управления транспортными средствами на срок два года… Наказание в виде лишения свободы суд постановил считать условным с испытательным сроком два года шесть месяцев", — говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что после случившегося городская дума решила выделить матери погибшего школьника 200 тысяч рублей, при этом местные власти отмечали, что он рос в многодетной семье без отца. В свою очередь глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" писал, что в связи с произошедшим было принято решение, согласно которому техника, собирающая мусор в жилых кварталах, не будет работать с 7:15 до 8:30 утра по местному времени.