В Кемерово при пожаре на заводе "Азот" пострадали три человека

НОВОСИБИРСК, 5 сен – РИА Новости. Три человека госпитализированы с ожогами после пожара в цехе кемеровского предприятия "Азот", их жизням ничего не угрожает, сообщает предприятие в среду.

По данным ГУМЧС по региону, в среду крыша одного из цехов предприятия "Азот" в Кемерово частично обрушилась во время ремонтных работ, после чего начался пожар, который был оперативно ликвидирован. Сообщалось о двух пострадавших.

"Сегодня на территории кемеровского "Азота" произошло возгорание во время проведения ремонтных работ на кровле корпуса 2016, производство Капролактам. Произошло частичное обрушение кровли корпуса, среди пострадавших — трое работников подрядной организации "Сибирьрегионстрой", они получили ожоги разной степени тяжести", — говорится в сообщении "Азота".

На предприятии отметили, что возгорание ликвидировано, пострадавшие госпитализированы, угрозы для их жизни нет.

"Производство работает, ситуация стабильна и безопасна", — подчеркнули в "Азоте".