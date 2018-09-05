В Иркутской области локомотив без машиниста протаранил внедорожник

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Локомотив, в котором отсутствовал машинист, наехал на внедорожник Mitsubishi Outlander в Иркутской области, возбуждено уголовное дело, сообщается на канале СК РФ в Twitter.
Локомотив без машиниста протаранил внедорожник в Сибири.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 5 сентября 2018 г.
В Иркутской области возбуждено уголовное дело после наезда на "Mitsubishi Outlander" маневрового локомотива, в кабине которого отсутствовал машинист. Пассажирка автомашины в больнице.
Следователи устанавливаю виновных pic.twitter.com/tHN2qwax9x
"Локомотив без машиниста протаранил внедорожник в Сибири. В Иркутской области возбуждено уголовное дело после наезда на Mitsubishi Outlander маневрового локомотива, в кабине которого отсутствовал машинист. Пассажирка автомашины госпитализирована", — говорится в сообщении.
Следователи устанавливают, как локомотив начал движение и были ли соблюдены необходимые меры безопасности, добавляется в сообщении.