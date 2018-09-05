В Иркутской области локомотив без машиниста протаранил внедорожник

Последствия наезда локомотива без машиниста на Mitsubishi Outlander в Иркутской области. 5 сентября 2018

Последствия наезда локомотива без машиниста на Mitsubishi Outlander в Иркутской области. 5 сентября 2018

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Локомотив, в котором отсутствовал машинист, наехал на внедорожник Mitsubishi Outlander в Иркутской области, возбуждено уголовное дело, сообщается на канале СК РФ в Twitter.

Локомотив без машиниста протаранил внедорожник в Сибири.



В Иркутской области возбуждено уголовное дело после наезда на "Mitsubishi Outlander" маневрового локомотива, в кабине которого отсутствовал машинист. Пассажирка автомашины в больнице.



Следователи устанавливаю виновных pic.twitter.com/tHN2qwax9x — Следственный комитет (@sledcom_rf) 5 сентября 2018 г.

"Локомотив без машиниста протаранил внедорожник в Сибири. В Иркутской области возбуждено уголовное дело после наезда на Mitsubishi Outlander маневрового локомотива, в кабине которого отсутствовал машинист. Пассажирка автомашины госпитализирована", — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают, как локомотив начал движение и были ли соблюдены необходимые меры безопасности, добавляется в сообщении.