В Приангарье на месте крушения Ми-8 нашли "черные ящики"

КРАСНОЯРСК, 5 сен — РИА Новости. Следователи обнаружили бортовые самописцы на месте крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области, сообщили РИА Новости в Восточно-Сибирском СУСК на транспорте.

Вертолет Ми-8 иркутской авиакомпании "Ангара" в воскресенье вылетел из города Усть-Кута на геологоразведочные работы, но в установленное время экипаж на связь не вышел. В ходе поисковой операции Ми-8 нашли разрушенным в 290 километрах от города Усть-Кута. Три члена экипажа погибли. МАК сообщил о создании комиссии по расследованию инцидента.

"Бортовые самописцы найдены. Ими займутся специалисты МАК", — сказала собеседница агентства.